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Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar - Son Dakika

Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar

06.01.2022 13:54

Son dakika haberleri: Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılarANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek için Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Motosiklet Federasyonu tarafından başlatılan 'Kaskını Tak,...

Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar

ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek için Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Motosiklet Federasyonu tarafından başlatılan 'Kaskını Tak, Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca' projesi kapsamında, eğitimini tamamlayan kursiyerler kasklarını takarak şehir turu yaptı.

Kumluca ilçesinde ulaşımda yoğun olarak kullanılan, motosikletlerin kazaya karışım oranı yüzde 50'ye kadar çıkmasının ardından uygulamaya geçirilen 'Kaskını Tak, Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca' Projesi kapsamında ilk verilen 4 haftalık güvenli sürüş eğitiminden sonra eğitimini tamamlayan yaklaşık 50 sürücü kasklarını takarak şehir turu attı

Eğitmenleri önderliğinde 50. Yıl Kültür ve Sosyal Tesislerinden hareket eden yaklaşık 50 motosiklet sürücüsü, Adnan Menderes Bulvarından, Ahmet Aliağa Bulvarına geçti. Sürücüler, buradan U dönüşü yapıp, Gödene caddesine geçti. Hükümet Konağı kavşağından geri dönen sürücüler, tekrar ilçe merkezine geldi. Etkinlik, Cumhuriyet meydanında toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

"Müracaatlar geldikçe proje kapsamında güvenli sürüş eğitimleri devam edecek"

Konuyla ilgili açıklama yapan Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitmeni Alpaslan Apay, " Kumluca'da bilinçli eğitim ve insanların daha güvenli sürüş yapmaları için harika bir proje oldu. Ucu açık bir proje. Müracaatlar oldukça eğitimler de devam edecek. Bugün proje kapsamındaki eğitime katılan grup tarafından kortej düzenlenerek kutlaması yapıldı. Kumluca'da bir farkındalık oluşturuldu. Vatandaşlarda güzel ilgi gösterdi. Bu proje sürecek. Bu projeye kimsenin ilgisiz ve duyarsı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Kaç yıllık motorcu olduğunuz değil, ne kadar eğitimli ve bilinçli olduğunuz önemli. Bu proje inşallah diğer il ve ilçelere de örnek olur" dedi.

Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar
Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar
Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar
Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar

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Kumluca Belediyesi, Motosiklet, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kasklarını takıp şehir turu attılar - Son Dakika
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