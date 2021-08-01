Son dakika haberleri... Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emincan Karaduman idaresindeki 48 EK 586 plakalı otomobil, Muğla Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde Ercan Dağdelen'in kullandığı 42 Y 5829 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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