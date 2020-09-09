Son dakika haberleri... MUĞLA Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde, bir evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu. Yılanı gören ev sahipleri yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yakaladığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Olay, Kızılağaç Mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile büyük panik yaşadı. Yılanın bahçeden çıkarması için, İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri evin girışinde bulunan incir ağacındaki yılanı özel aparat yardımıyla yakalayarak keseye koydu. Daha sonra yakalanan yılan doğaya bırakıldı.