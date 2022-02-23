Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)

23.02.2022 19:43
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)

Son dakika haberler... 'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'Ablasıyla aynı kaderi yaşayan ve erkek arkadaşının silahlı saldırısında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Mutlu Kaya, duruşma sonunda adliye önünde açıklamada bulundu.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'

Ablasıyla aynı kaderi yaşayan ve erkek arkadaşının silahlı saldırısında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Mutlu Kaya, duruşma sonunda adliye önünde açıklamada bulundu. Bu kararın katledin tüm kadın davalarında uygulanmasını isteyen Kaya, "Ablamın katili hak ettiği cezayı aldı. İnşallah Yargıtay'a gidince de onaylanır. Zaten ablam öldü gitti. Bu karar katledilen tüm kadınların davalarında uygulansın ki, kadın cinayetlerinde düşüş olsun." dedi.

'O CANİYE YENİDEN DAVA AÇACAĞIM'Mutlu Kaya, kendisini tekerlekli saldalyeye mahkum eden eski erkek arkadaşının ise hak ettiği cezayı almadığını savunarak, "Bana bunu yapan ise hak ettiği cezayı almadı. Kendimi doğru düzgün ifade edemiyordum, bundan sonra o caniye yeniden dava açacağım. Onun yeniden yargılanmasını isteyeceğim" diye konuştu.'DOĞDU BİR KARAR UYGULANDI'Dilek Kaya'nın avukatlarından Berfin Ozan, dosyada takdir indiriminin uygulanmadığını belirterek, bu konuya dikkat çekti. Ozan, "Sanık Yusuf Çalışkan kasten öldürme suçundan cezalandırıldı. Duruşmada biz defaten belirttik, kadın cinayetlerinin artma sebeplerinden bir tanesi ne yazık ki cezasızlık politikasıdır. Özellikle haksız tahrik indirimleri ve takdiri indirimlerdi. Bu dosyada takdiri indirim uygulanmadı, müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Dosyada alınan kararın doğru bir karar olduğu düşüncesindeyiz. Savcılık mütalaası da bu yöndeydi" ifadesini kullandı.Kaya ailesinin avukatlarından Zülal Erdoğan Bilal de, kararın yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, "Umarız ve dileriz ki bundan sonraki süreçte istinaf incelemesinde de, Yargıtay temyiz incelemesinde de 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar yerinde bulunur ve hukuka uygun bir karar tesis edilir. Bundan sonra da başka kadın cinayetleri olmaz, cezasızlık nedeniyle bir caydırıcılık ta söz konusu olur" dedi.'DİLEK İÇİN SAĞLANAN ADALET TÜM KADINLAR İÇİN SAĞLANIR'

Songül Kaya ise kardeşi Dilek Kaya için sağlanan adaletin tüm kadınlar için de sağlanmasını istediğini belirterek, "Büyük bir kadın dayanışması yaşadık dava sürecinde. Kadın cinayetlerinin durdurulması için her zaman ön ayak olmaya çalışacağız tüm hukukçularımızla. Tüm kadınlar olarak sokaklar demeden, meydanlar demeden haykıracağız. Umarım Dilek için sağlanan adalet tüm kadınlarımız için de sağlanacaktır. Bugün Dilek'in davası görüldü karar verildi. Lakin binlerce Dilek'in davası için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,


Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2)
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MUTLU KAYA'NIN ABLASINI ÖLDÜREN ASTSUBAY SEVGİLİYE MÜEBBET HAPİS MUTLU KAYA'NIN ABLASINI ÖLDÜREN ASTSUBAY SEVGİLİYE MÜEBBET HAPİS Son dakika haberi: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis Son dakika haberi: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis (2) - Son Dakika
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