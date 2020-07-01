Son dakika haberleri... Normalleşme sürecinde ürettiği kurabiyeye 'moralize' ismi verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Normalleşme sürecinde ürettiği kurabiyeye 'moralize' ismi verdi

Son dakika haberi: Normalleşme sürecinde ürettiği kurabiyeye 'moralize' ismi verdiEDİRNELİ şekerlemeci esnafı Arif Meriç, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca evde kalınmasının ardından, normalleşme sürecinde vatandaşlara moral olması için mor miks ürününden ürettiği kurabiyelere 'moralize' ismi verdi.

Normalleşme sürecinde ürettiği kurabiyeye 'moralize' ismi verdi

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EDİRNELİ şekerlemeci esnafı Arif Meriç, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca evde kalınmasının ardından, normalleşme sürecinde vatandaşlara moral olması için mor miks ürününden ürettiği kurabiyelere 'moralize' ismi verdi. Amaçlarının insanlara moral aşılamak olduğunu ifade eden Meriç, "Bu üründe gerçekten insana hoş bir lezzet sunan bir özellik var. Yani şer gibi görünen bu korona bizim hayırlı bir ürün üretmemize sebep oldu. Çok güzel bir kurabiyeye ulaşmış olduk" dedi.

Edirne'de uzun yıllardır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, bademezmesi, kavala kurabiyesi ve deva-i misk gibi tarihi tatlar ürettiği işletmesinde, sağlık açısından faydalı olduğu bilinen mor miks ürününden kurabiye üretti. Koronavirüs sürecinde vatandaşların 3 ay evde kalmasıyla birlikte morallerinin de düştüğünü ifade eden esnaf Meriç, bu nedenle kurabiyeye 'moralize' ismi vererek satışa sundu. Meriç, kurabiyeyi yiyenlere moral aşılamak için böyle bir isim koyduklarını ifade etti.

'BU ÜRÜNLE MORAL BULDUK'

Amaçlarının bu süreçte insanlara moral vermek olduğunu dile getiren Meriç, "3 aydan beri evde kaldığımız için ne moralimiz kalmadı. Biz de gıda ürettiğimiz için insanoğluna faydamız olsun istedik. Bu mor miks bir mucize. Daha önce ekmekle birlikte sunuldu. Biz de bunu dedik ki kendi mesleğimizde kullanalım. İçine tereyağı, badem ve tam buğday ununu koyup bu mordan gelen mucizeyle karıştırdık. İnanın 3 aylık o zaman diliminde moraller çökmüşken bu ürünle moral bulduk. Bu nedenle de ismini moralize koyduk" dedi.

'ŞER BİZE HAYIR GETİRDİ'

Kurabiyenin insanı rahatlatan bir tadı olduğunu da ifade eden Meriç, "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın morali kayboldu. Dünyanın her yerinde felaketler var. İşte bu felaketlere karşı da ben Edirneli Arif usta olarak bir katkımız olsun bu ürünle istedik. Bu üründe gerçekten insana hoş bir lezzet sunan bir özellik var. Yani şer gibi görünen bu korona bizim hayırlı bir ürün üretmemize sebep oldu. Çok güzel bir kurabiyeye ulaşmış olduk" diye konuştu.

Koronavirüs, Arif Meriç, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:46 Kaynak: DHA

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