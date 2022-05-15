Son dakika haberleri: Ordu'da arazi kavgasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ordu'da arazi kavgasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü

15.05.2022 17:53
Son dakika haberleri: Ordu'da arazi kavgasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde Türker Ç. (40) ile amcası Halit Ç. (80) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Büyüyen kavga sırasında Türker Ç, amcası Halit Ç'ye tabancayla ateş etti.

Bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekipleri, Halit Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Güzelyalı, kavga, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ordu'da arazi kavgasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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