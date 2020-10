" Türkiye'deki atmosfer Güney Amerika'ya çok benziyor"

"Sol açıkta gerçek potansiyelimi gösteriyorum" "Son 2-3 gün kala her şey netleşti ve buraya geldim" "Umarım bu sene kupa kaldırırız" "Sarı-lacivert benim için motivasyon kaynağı" "Kendimi evimde gibi hissediyorum" "10 numarayı çok seviyorum" Mustafa AKIN - Serhan TÜRK/ İstanbul , - ,Arjantinli futbolcu Diego Perotti, "Takımın kapasitesi oldukça yüksek. Bu kapasite ile beraber bu sene başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Fenerbahçe 'nin yeni transferlerinden Diego Perotti, Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Perotti, "Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunacağıma inanıyorum çünkü takımın da kapasitesi oldukça yüksek ve geniş. Bu kapasite ile beraber başarılara ulaşacağımıza inanıyorum bu sene" şeklinde konuştu. "1 HAFTA İÇİNDE TAKIMA DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"Perotti, futbolda sakatlık riskinin her zaman olduğunu ifade ederek, "Tabii ki yaş ilerledikçe daha fazla sakatlık oluyor ya da geri dönüş uzun oluyor. 32 yaşında bir profesyonelim. Doğal olarak da bu oyun için yaşıyorum hayatımı. Çok ciddi bir sakatlığım da yok, kas sakatlığı. Çok ciddi değil sanırım. 1 hafta içinde takıma döneceğimi düşünüyorum" diye konuştu. "DOĞRU BİR KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM" Roma 'da forma giyen Cengiz Ünder ile konuşup konuşmadığı sorulan Perotti, "Öncelikle Cengiz ile konuştum, Roma'dan takım arkadaşımdı ve çok iyi bir oyuncu. Şehir ve takım hakkında çok güzel şeyler paylaştı benimle. Burada daha önce oynamış Güney Amerikalılarla da konuştum. Onlarla konuştuktan sonra da gelmek için hiçbir şüphem olmadı. Şu ana kadar gördüklerimle de çok mutluyum. Tabii zor bir karardı benim için. Roma'dan buraya gelerek doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Sosa ile de konuştum buraya gelmeden önce. Ortega'yı tanımıyorum ama onur ve gurur duyduğumuz bir oyuncu. Tekrar söylüyorum burada olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER GÜNEY AMERİKA'YA ÇOK BENZİYOR" Küçüklüğünden beri futbolu çok seven biri olduğunu kaydeden Perotti, "Başka ligleri de takip ediyordum. Özellikle İngiltere olsun İspanya olsun. Daha önce buradaki maçları da izledim. Buradaki atmosfer, ambiyans gerçekten Güney Amerika'ya çok benziyordu ve bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti. 32 yaşında biri olarak Roma'dan Fenerbahçe gibi bir takıma gelme şansım oldu ve bunu da değerlendirmek istedim. Fenerbahçe bu zamana kadar tarihinde bir çok başarıya sahip, kupalara sahip ve bunu tutku ile yapan bir takım" dedi. "KARAGÜMRÜK MAÇINDA HER ZAMAN ÖNE DOĞRU GİTME İSTEDİĞİ OLAN BİR TAKIM GÖRDÜM" Karagümrük maçında Fenerbahçe'nin oyun tarzının hoşuna gittiğini ifade eden Perotti, "Oyun açısından da her zaman öne doğru gitme istediği olan bir takım gördüm. 2-0'dan sonra da bunu güzel bir şekilde koruduk. Karşı taraf da başlangıçtaki gibi bir oyun sergilemedi. Beraberlik için oyun stillerini değiştirdi. Burada da biz en azından skoru korumayı başardık ve en önemlisi olan kazanmak. Net bir şekilde teklif gelmedi. Daha öce kulağıma konuşulduğum, istenildiğimi duydum ama açık açık bana bit teklif gelmedi" diye konuştu. "SOL AÇIKTA GERÇEK POTANSİYELİMİ GÖSTERİYORUM" Sol açıkta gerçek potansiyelimi gösterdiğini ifade eden Arjantinli futbolcu, "Bu seviyedeki oyuncular olarak her mevkide oynayabiliyoruz. Ama son karar teknik direktörümüzün. Nerede ihtiyaç varsa orada görev alırız. Ama sol açıkta daha rahat görev aldığımı söyleyebilirim" dedi. "SON 2-3 GÜN KALA HER ŞEY NETLEŞTİ VE BURAYA GELDİM" Perotti, Emre Belözoğlu ile 2 kez internet üzerinden görüntülü konuştuklarını dile getirerek, "Kendisi, benim Fenerbahçe'ye gelmemi söyledi. Benim de sorularım vardı şehir ve takımla alakalı çok güzel cevapladı. 2'nci görüşmede ise daha resmi konuştuk. Nasıl olacağı, kontrat durumu ile ilgili. Ocak ayından beri sıkıntılı bir sürecim vardı ama son 2-3 gün kala her şey netleşti ve buraya geldim" diye konuştu."UMARIM BU SENE KUPA KALDIRIRIZ" Perottii, Türkiye'deki derbileri duyduğunu belirterek, "Küçüklüğümden bu yana futbolu seviyorum ve takip ediyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini daha önceden de duymuştum. Derbilerde daha önce de bulunmuştum. Bunlar güzel şeyler, futbolda ben hala mücadeleciyim. Hırsım da yüksek. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Umarım bu sene galip gelen biz oluruz ve kupa kaldırırız" diye konuştu "SARI-LACİVERT BENİM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI"Futbolun çok güzel bir oyun olduğunu ifade eden Perotti, "Benim için takımın rengi bir artı. Daha önce ben de, babam da bu renklerde bulunduk. Ufak da olsa benim için motivasyon kaynağı. Onur duyuyorum aynı renkler altında olmaktan. Kendimi bu renklere daha yakın hissediyorum" dedi. "KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM" Şehri çok gezemediğinden dolayı insanları çok fazla tanıyamadığını belirten Perotti, "Otelde kalıyorum ve gördüğüm kadarıyla insanlar çok sıcakkanlılar. İnsanların bana olan tavırları çok arkadaşçaydı. Bunu beklemiyordum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Buraya geldiğim için, Fenerbahçe'ye gelme kadarı aldığım için çok mutluyum" diye konuştu. "10 NUMARAYI ÇOK SEVİYORUM" Perotti, 10 numarayı çok sevdiğini ancak bakıldığında çok da şansı olmadığını belirterek, "Baktığımda bana verilen opsiyonlar içinden 21 numarayı tercih ettim" dedi.

Perotti açıklamalarının ardından 21 numaralı formasını giyerek poz verdi.