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Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, "Sorun çıkartmak istemedim" dedi - Son Dakika

Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, "Sorun çıkartmak istemedim" dedi

04.01.2022 21:25

Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan otomobilin alkollü sürücüsü yakalanınca, "Korkudan kaçtım, ailevi sorunlarım vardı, yoksa sorun çıkartmak istemedim" dedi.

Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan otomobilin alkollü sürücüsü yakalanınca, "Korkudan kaçtım, ailevi sorunlarım vardı, yoksa sorun çıkartmak istemedim" dedi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Gülistan Caddesi'nde devriye atan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, 06 FS 0191 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü durmayarak Ankara Caddesi'ne çıkıp şehir merkezi istikametine kaçmaya başladı. Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaçış güzergahlarına takviye ekip sevk edildi. Kaçan sürücü ise otomobille Galericiler Sitesi'ne girdi. Bir süre buradan ekiplerden kaçmaya çalışan sürücü Cevher Dudayev Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı. Araç sürücüsü Cafer G.'nin yapılan alkol muayenesinde 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü Cafer G., "Korkudan kaçtım, ailevi sorunlarım vardı. Yoksa sorun çıkartmak istemedim" diyerek kendini savundu. Öte yandan, sürücü Cafer G.'ye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Polisin dur ihtarına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmaktan' cezai işlem uygulandı.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi
Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, Sorun çıkartmak istemedim dedi

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Emniyet Müdürlüğü, Gülistan Caddesi, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı, 'Sorun çıkartmak istemedim' dedi - Son Dakika


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