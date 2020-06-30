Son dakika haberleri! Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti - Son Dakika

Rektör Karacoşkun, Harun Ceyhan'a yeni görevinde başarılar dileyerek üniversite armalı bir anı tabağı armağan etti. - KİLİS

Adalet Komisyonu Başkanı ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine yürütürken, Adalet Bakanlığının Savcı ve Hakimler kararnamesiyle Bartın Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Harun Ceyhan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu

9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz

Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu

Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu

Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı

Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu

Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz