Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

02.04.2022 22:49
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada

Son dakika haberi... RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir grup gencin, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bir grup gencin, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede bir grup genç, karayolunda top oynayıp, tehlikeye davetiye çıkardı. Yaklaşık 10 kişilik grup, sahilde yürürken, aralarından bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı. Araç geldiğinde yoldan çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haberleri! Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kamerada
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Kaynak: DHA

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