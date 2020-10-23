Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi

23.10.2020 09:03
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi, System.String[]

Son dakika haberler: KORONAVİRÜS nedeniyle online eğitimin yaygınlaştığı dönemde eğitimin somutlaşması, konsantrasyon ve dikkat tartışmaları sürerken İzmir'de bir okul, online eğitim sürecinde sanal gözlükleri kullanarak öğrencileri 3 boyutlu gerçekliğe dahil etti.

KORONAVİRÜS nedeniyle online eğitimin yaygınlaştığı dönemde eğitimin somutlaşması, konsantrasyon ve dikkat tartışmaları sürerken İzmir'de bir okul, online eğitim sürecinde sanal gözlükleri kullanarak öğrencileri 3 boyutlu gerçekliğe dahil etti. Yeni nesil teknolojinin eğitime uyarlandığı uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini 360 derecelik bir sınıf ortamında bulurken, öğretmenlerine canlı sorular sorabiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bulaş riskini minimuma indirmek amacıyla dünyanın her yerinde online eğitim uygulamaları sürerken, eğitimde yeni nesil teknolojilerin kullanılması gündeme geldi. Online eğitim sürecinde karşılaşılan problemlerden bazıları olan eğitimin somutlaşması, konsantrasyon ve dikkat sorunlarının çözülmesi amacıyla İzmir'de bulunan bir özel okul sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak öğrencileri 3 boyutlu eğitime dahil etti. 'Yakından eğitim' kavramıyla yeni nesil teknolojinin eğitime uyarlandığı uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini 360 derecelik bir sınıf ortamında bulurken, öğretmenlerine canlı sorular sorabiliyor. Sistem ise şöyle çalışıyor; Türk yazılımcıların yaptığı bir Dijital Kampüs uygulamasını öğrenciler telefonlarına yüklüyor. Sisteme kullanıcı adı ve şifreyle giriliyor. Her öğretmen sağlık kurallarına uyarak okula gelip normal derslerine giriyor. Her sınıfa kurulu olan tavana sabitlenmiş kameralar sürekli kayıtta olup öğretmenin dersini programa iletiyor. Sistemle sınıfa bağlanan öğrenciler, sanki oradaymış gibi dersi takip ediyor.

Öğrencilerin bu eğitim sayesinde derse adapte olduklarını söyleyen kampüs müdürü öğretmen Sevgi Alpözel, "Yapmış olduğumuz yazılımda öğretmen sınıfta dersini anlatırken çocuk bu gözlüğü taktığı andan itibaren kendini 360 derecelik bir sınıfın içinde buluyor. Çocuk kendini sınıfta yani kendine ait olan alanda görüyor. Öğretmenine kafa hareketleriyle soru sorabiliyor. Bant kayıt değil canlı olarak derse katılıyor" dedi.Pandemiyle birlikte dünyada bir kırılma noktasının yaşandığını belirten Alpözel, "Dünyanın her yerinde aynı anda 'online' denilen bir kavramla karşılaştık. Gelişimsel yaş dönemi özelliklerine baktığımızda, şu ana kadar biz çocuklarımıza hep 'Mümkün olduğu kadar teknolojik aletlerden uzak durun' dedik. Birdenbire çok küçük yaşlardaki çocuklarımız bile uzun süreli, internet karşısında online derslerle karşı karşıya kaldı. Online sistemin en büyük sorununun ise dikkat ve konsantrasyon olduğunu gördük. Çünkü gerçek okulda, örgün eğitimde çocuk sadece okuma yazmayı değil hayatı öğrenir. Online sistemde en büyük sıkıntı sosyalleşme, somutlaştırarak öğrenme, dikkat ve konsantrasyon oldu. Biz eğitim kurumu olarak bir yazılım geliştirdik ve bu yazılımda arttırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanıyoruz. Bu gözlüklerle bilgileri somutlaştırarak öğretmeye, dikkat konsantrasyonlarını yoğunlaştırmaya yönelik çalışmalarımız var" diye konuştu.Okul kurucusu ve aynı zamanda hekim olan Opr. Dr. Ali Deniz ise, "Sağlık sektöründe ciddi internet altyapıları bulunuyor. Hekimlik bilgimden hareket ederek okulu kurarken, bir okulda bulunması gerekenden çok daha fazla bu altyapıyı kurmuş olduk. Bu alt yapıyı, pandemi sürecinde ne şekilde değerlendirebileceğimizi düşündük. Bütün sınıflarımıza, spor salonlarına, laboratuvarlara yaklaşık yüzün üzerinde canlı kameralar monte ettik. Bin 500 öğrencimiz günde 8 saat boyunca yüzün üzerinde kamerayla okulumuza canlı yayınla bağlanıyor. Bunu sağladıktan sonra, bunu geliştirmeyi düşündük. Bunu sanal gerçeklik gözlükleriyle entegre ederek 'yakından eğitim' kavramını geliştirdik. Burada çocuklarımız kendilerini okulda ve sınıfta hissediyor. Bu başarıyı ve odaklanmayı daha da arttırıyor. Bin 500 adet bu gözlükten sipariş vererek milli bir yazılım hazırladık" ifadelerini kullandı.

Sanal gözlükle eğitim alan Defne'nin babası Barış Çoban, "Her şeyin başı önce sağlık. Bu projeden çok memnunuz ve içimiz çok rahat. Kızımız fiziksel olarak okuldaymış gibi bu eğitimi evden alabiliyor" dedi. Uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Defne'nin annesi Gülçin Çoban, "Bu projeyle aslında çocuğum hem okulda, hem yanımda. Yakından eğitimi destekliyorum ve hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. 7'nci sınıf öğrencisi Defne Çoban ise, "Fiziksel olarak okulda olmasam da bu gözlükler gerçekten okuldaymış hissi veriyor. Eğitim alanında çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.


Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi
Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi

Kampüs, Atama, İzmir, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu         
08:58
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi         
08:20
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti         
08:12
Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi         
07:28
Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti         
00:24
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı         
23:06
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 09:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Sanal gözlüklerle 'evde sınıf' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei