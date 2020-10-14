Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasına ilişkin davada yargılama başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Kayseri'de başlandı.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz yargılanan 8 sanık SEGBİS ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyetine savunmada bulunan A.B., kavga ettikleri taraf ile arsa davası yüzünden aralarında husumet oluştuğunu söyleyerek, "Karşı taraf çoluk çocuğun eline silah verip, traktör römorkuna doldurarak evlerinde kendilerine saldırdılar. Karşı taraftan Mehmet Biliz, büyük bir taş ile otomobilimin camını kırdı. Diğerleri eve yöneldiler. Ailem ve çocuklarımın güvenliği için evden havaya doğru 3 el ateş ettim. Mermim bitti. Sonra diğer grup sıka sıka geldi. Ben de ağabeyimin evine doğru kaçmaya çalıştım. Gelen saçmalardan yeğenlerim yaralandı. İki grupla saldırdıkları için birbirlerini yanlışlıkla vurdular. Aynı gece köyden göç etmek zorunda kaldık. Evimi yaktılar, ailem dağıldı. 28 aydır tutukluyum. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Tutuklu diğer sanık L.B. de güvenlik korucusu olduğunu söyleyerek, "Karşı taraftan aldığımız arsayı başka birine sattığımız için aramızda husumet oldu. Karşı taraf bize saldırdı, ben de koruma amaçlı havaya ateş ettim. Masumum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu. Boğatekin de tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar A.B. ve L.B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

13 Haziran 2018'de gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Damlasu kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı gece saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kasım B. (18), Mehmet B. (54), Ali B. (14), Hasan B. (24) ve Hamit B. (14) yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kasım B., Mehmet B. ve Hasan B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ