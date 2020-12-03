Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da köprülü kavşaktan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da köprülü kavşaktan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

03.12.2020 00:31
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da köprülü kavşaktan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş olan yolda kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş olan yolda kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Necmettin Cevheri Bulvarı'ndan geçen Mustafa Baydilli yönetimindeki 71 DP 199 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşaktan düştü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yoldaki olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Baydilli, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Baydilli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç ise olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da köprülü kavşaktan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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