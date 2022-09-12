Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun İris (21) yönetimindeki 34 EB 3167 plakalı minibüs ile Ercan Yıldırım yönetimindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri 16 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika

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