Son dakika haberleri! Şaşkın hırsızlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda otomobil ve motosiklet çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda otomobil ve motosiklet çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şahsın motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, motosikleti araca yerleştiremeden kaçtıkları görüldü. Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinden motosiklet ve Selçuklu Mahallesi Şenkul Sokak üzerinden otomobilin çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda her iki olayın şüphelisinin A.Ç. olduğu belirlendi. A.Ç.'nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı başka bir çalıntı araçla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakaladı. A.Ç. hakkında 2 ayrı oto ve bir motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şahsın motosiklet çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikleti, yine çaldığı başka bir otomobilin bagajına tam yerleştiremeden götürdüğü görülüyor. - KAYSERİ

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