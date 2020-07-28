Son dakika haberleri! Şehit Mustafa Dağlı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, memleketi Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Dağlı'nın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Ulu Cami'nin avlusuna getirildi.

Cenaze törenine, şehidin annesi Raziye ve babası Ali Dağlı ile yakınları, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile bazı milletvekilleri, kurum amirleri, askeri ve mülki erkan katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Dağlı'nın naaşı, tören mangasının omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Dağlı'nın cenazesi, Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.