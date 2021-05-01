Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor

01.05.2021 14:23

Edinilen son dakika haberine göre Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresindeki uzun süredir beklenen düzenlemenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayacağı bildirildi.

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresindeki uzun süredir beklenen düzenlemenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Selimiye Camisi'nin tüm dünya için önemli bir kültürel emanet konumunda olduğunu belirtti.

Kent meydanlarının şehirlerin kalbi olduğunu vurgulayan İba, yaşam ve ekonomik hayatın bu meydanlar etrafında yer aldığını, meydanların turizm için de çok önemli lokasyonlar olduğunu ifade etti.

Arkeolojik kazı nedeniyle Selimiye Meydanı'nın bir süredir kullanılamaz halde olduğunu anımsatan İba, şunları kaydetti:

" Edirne, Türkiye'nin giriş kapısı olduğu için milyonlarca turist ağırlayan bir şehirdir. Selimiye gibi tarihi geçmişe sahip bir yapının etrafının uzun süredir kente yakışmayacak şekilde kalması doğru değildi. Meydan projesini hayata geçirmek adına, son yapılan İl başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Selimiye Cami Meydanı'nın düzenlenmesi ile ilgili düşüncelerimizi arz ettik."

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selimiye Meydanı'yla ilgili tüm sorunların çözülmesi ve ivedilikle meydanın düzenlenmesine başlanılması talimatını verdiğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ilgili taraflar ile yaptığı görüşmelerin ardından, Selimiye Camisi çevresi düzenleme projesinin Bakanlık tarafından finanse ve ihale edileceğini belirten İba, belediyenin de desteği ile yapılmasına karar verildiğinin kaydetti.

-" Selimiye'ye Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenleme yapılacak"

Bu süreçte Yemiş Kapanı Hanı Projesi'nin de hızlandırılarak bir an önce yapım işlerine dahil edilmesine karar verildiğini bildiren İba, "Selimiye Meydan Projesi'nin başlayacağı ve çok kısa sürede tamamlanacağı müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum, böylelikle uzun süredir kullanılamayan meydan, yeni yüzüyle Selimiye'ye Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

-Selimiye'nin restoresi de başlıyor

Selimiye'nin restorasyonunun da bu yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağının duyuran İba, şöyle devam etti:

"Her konuda olduğu gibi Selimiye Meydanının düzenlenmesiyle ilgili desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'a, gerekli çalışmaları hemen başlatan ve takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Kurum'a, özverili çalışmalarından dolayı Edirne Valimiz sayın Ekrem Canalp'e, Selimiye Camii çevre düzenlemesi konusunda bakanlığımızla koordinasyon içinde çalışan Edirne Belediye Başkanımız sayın Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Tüm gayretimiz, hemşerilerimizi hak ettikleri bir Edirne'de yaşatabilmek içindir. Bu gaye ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."

Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor
Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor
Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor
Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor
Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor
Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor
Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mimar Sinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor - Son Dakika


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