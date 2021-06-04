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Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ

04.06.2021 14:13

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'dan Ağrı'ya gelirken Sivas'ta geçirdikleri kaza sonucu yaşamını yitiren 6 kişi bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

İSTANBUL'dan Ağrı'ya gelirken Sivas'ta geçirdikleri kaza sonucu yaşamını yitiren 6 kişi bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş (31) yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hamza Çelik (73) yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç, dün saat 10.00 sıralarında Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Çelik ile yanındaki Gökmen Gündoğdu (36), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (30), Hasret Çelik (76) ve Burak Efe Dündar (10), otomobil sürücüsü Görünüş ile eşi Rabia Görünüş (18) ve bebekleri Ali Baran Görünüş (1) yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası Suşehri ve Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan cenazeler, savcılık işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hafif ticari araçta hayatını kaybeden sürücü Hamza Çelik eşi Hasret Çelik, torunu Edanur Çelik ve akrabaları olan ile Gökmen Gündoğdu'nun cenazeleri Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine, Necla Dündar ve çocuğu Burak Efe Dündar'ın cenazeleri ise İstanbul Sultangazi'ye gönderildi.

Eleşkirt ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki Tahir Beldesine bağlı 60 hane, 470 nüfuslu Aydıntepe köyüne getirilen 4 cenaze yakınlarının gözyaşları içinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Aydıntepe köyünde 4 kişinin cenaze törenine AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Eleşkirt İlçesi Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tahir Belde Belediye Başkanı Mahmut Kamiloğulları, Yaylüdüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş, Eleşkirt AK Parti ilçe başkanı Ergül Tenekeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul, Sivas, Kaza, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SİVAS'TAKİ KATLİAM GİBİ KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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