Siverek Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlara sokak hayvanları için yem, mama ve et bıraktı, tedavi ihtiyacı bulunan hayvanları ise tedavi ettikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, kısıtlamalar kapsamında sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla sokak hayvanlarının beslenmesini hassasiyet içerisinde aksatmadan yürütüyoruz. Dün başlayan kısıtlamanın ardından akşam ve gündüz saatlerinde ekiplerimiz ilçe merkezi olmak üzere park, cadde ve yeşil alanlarda sokak hayvanlarının yemlenmesi devam ediyor. Belediye başkanımızın girişimiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır yolunda yapımı devam eden hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi projesiyle sokaklarda yaşayan hayvanlar, daha modern bir yuvaya kavuşacaklar."