Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

23.01.2021 14:17
Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Siverek Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Siverek Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlara sokak hayvanları için yem, mama ve et bıraktı, tedavi ihtiyacı bulunan hayvanları ise tedavi ettikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, kısıtlamalar kapsamında sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla sokak hayvanlarının beslenmesini hassasiyet içerisinde aksatmadan yürütüyoruz. Dün başlayan kısıtlamanın ardından akşam ve gündüz saatlerinde ekiplerimiz ilçe merkezi olmak üzere park, cadde ve yeşil alanlarda sokak hayvanlarının yemlenmesi devam ediyor. Belediye başkanımızın girişimiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır yolunda yapımı devam eden hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi projesiyle sokaklarda yaşayan hayvanlar, daha modern bir yuvaya kavuşacaklar."

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti
Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı         
15:10
Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor         
14:51
ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi         
14:25
Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı         
13:45
Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar Koronavirüse iyi geliyor diyerek kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar         
13:02
Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL         
12:39
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada         
10:49
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 15:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei