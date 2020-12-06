Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyu devam etti - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyu devam etti
06.12.2020 07:53
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul'da bir çok noktada denetimler devam etti.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul'da bir çok noktada denetimler devam etti.
Dünya'da ve ülkemizde etkisini hissettirmeye devam eden koronavirüs salgını ile mücadele için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken. İstanbul'da bir çok noktada denetimlere devam edildi. Polis ekipleri yolu daraltarak araçları tek tek durdurdu, evrak kontrolü yaptı.
BAĞDAT CADDESİ BOMBOŞ KALDIHer zaman yoğun kalabalığı ile dikkat çeken Bağdat Caddesi koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıma kısıtlaması nedeniyle bomboş kaldı.
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