Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) gelişmeler ve iki ülke üzerindeki etkilerini görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Hmidti, Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ve İstihbarat Başkanı Cemal Abdulmecid ile günübirlik gerçekleştirdiği Çad ziyaretinde Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi.

Açıklamada, "Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile yapılan görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Orta Afrika'daki gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülkeye etkilerinin boyutu masaya yatırıldı." ifadelerine yer verildi.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, 13 Ocak'ta başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekete geçmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dün, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle tırmanan siyasi kriz nedeniyle yaşanan silahlı çatışmalar sonucu on binlerce kişinin komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sığındığını duyurmuştu.