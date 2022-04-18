ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi

18.04.2022 15:27

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çalışma yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibine tepki gösterip saldıran grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çalışma yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibine tepki gösterip saldıran grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.

Barış Mahallesi'nde elektrik saatlerini değiştirerek panoları asmak isteyen DEDAŞ ekiplerine vatandaşlar tepki göstererek saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan vatandaşlara uzaklaşmaları için uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan vatandaşları uzaklaştırmak için TOMA ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

Bu sırada, 4 vatandaş gazdan etkilenirken, 3'ü polis 4 kişi de hafif yaralandı.

Müdahalenin ardından ekipler çalışmalarına devam edebildi.

ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi
ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi
ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi
ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika


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