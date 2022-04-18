Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çalışma yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibine tepki gösterip saldıran grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.
Barış Mahallesi'nde elektrik saatlerini değiştirerek panoları asmak isteyen DEDAŞ ekiplerine vatandaşlar tepki göstererek saldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan vatandaşlara uzaklaşmaları için uyarılarda bulundu.
Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan vatandaşları uzaklaştırmak için TOMA ve biber gazıyla müdahalede bulundu.
Bu sırada, 4 vatandaş gazdan etkilenirken, 3'ü polis 4 kişi de hafif yaralandı.
Müdahalenin ardından ekipler çalışmalarına devam edebildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Suruç'ta elektrik dağıtım şirketine saldırmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika