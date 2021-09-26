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Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da Türk iş dünyası temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da Türk iş dünyası temsilcileriyle görüştü Açıklaması

26.09.2021 19:36
Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da Türk iş dünyası temsilcileriyle görüştü Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi: NUR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş ve yatırım dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

NUR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş ve yatırım dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı ve ikili görüşmelerde bulunmak için geldikleri Kazakistan'daki temaslarının ilk günü, başkent Nur Sultan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.

Mustafa Şentop, toplantıda, en son 2019'da Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu kez ise burada iki sebepten bulunduğunu belirten Şentop, "Birincisi ikili ziyaret. Onun için başkent Nur Sultan'a geldik. Yarın Kazakistan Meclis Başkanı, Senato Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Sayın Nazarbayev ile görüşmelerimiz olacak. Ondan sonra da gelişimizin ikinci safhası Türkistan'da yapılacak TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı için Türkistan'da olacağız." dedi.

Siyasi mahiyeti bulunan toplantıların yüz yüze yapılmasında büyük fayda olduğunu, bu nedenle 2020'de düzenlenmesi gereken TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı'nı bu yıla ertelediklerini dile getiren Şentop, "Türkistan'da yapılması konusunu fikir olarak ortaya atan benim. Türkistan ile ilgili de yoğun birtakım fikirler, projeler vardı. Cumhurbaşkanımız ve Nursultan Nazarbayev de Türkistan'a verdikleri önemi ifade etti. Böylece Türkistan'ın tanıtılması açısından birden fazla faydası olur diye düşündük." şeklinde konuştu.

Şentop, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğuna işaret ederek, "Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği ilk gün Türkiye bağımsızlığını tanıdı. Yine diplomatik ilişkileri ilk kuran ülkedir. O günden bugüne kadar da Kazakistan ile dostluk, kardeşlik içinde ilişkilerimizi her alanda sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tezlerine yaklaşımı bakımından da Kazakistan'ın her zaman desteğini gördüklerini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016'daki hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün yapmış olduğu darbe teşebbüsü akabinde Türkiye'yi ilk ziyaret eden, seçilmiş iktidarı ve anayasal düzene desteğini ifade eden Sayın Nazarbayev'di. O zaman Cumhurbaşkanıydı, Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu şekilde her sorunlu, sıkıntılı zamanında Türkiye'nin yanında yer aldı. Biz de Kazakistan'a desteğimizi her an ifade ediyoruz. İlişkilerimizi sadece iki ülke arasındaki ilişkiler olarak değil uluslararası platformlarda da birlikte hareket etmeyi dile getiriyoruz."

Şentop, Kazakistan ile birçok sorunla ilgili birbirine yakın görüşlere sahip olduklarını belirterek, "Ayrıca bizim etnik kökenli olarak yakınlığımız dolayısıyla kurmuş olduğumuz ortak kuruluşlar var. İşte bunlardan bir tanesi TÜRKPA. Türk Konseyi var. Buralarda da ilişkilerimizi siyasi alanda iyi bir noktada sürdürüyoruz." dedi.

"Kazakistan ile ekonomik anlamda da ilişkiler çok güçlü temellere dayanıyor"

Kazakistan ile ekonomik anlamda da ilişkilerin çok güçlü temellere dayandığını kaydeden Şentop, "Salgın döneminde ticaret hacmimizde bir azalma yok, artış var. 2021'in 7. ayı itibarıyla önceki yıllara göre yüzde 50 civarında bir artışımız var. Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koymuş oldukları 10 milyar dolar hedefine bu şekilde hareket edersek hızlıca ulaşırız. Bu konuda tabii sizlerin de katkıları çok önemli." ifadesini kullandı.

Şentop, Kazakistan'ın özellikle stratejik olarak çok önemli bir noktada bulunduğuna dikkati çekerek, "Çin'in Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde Orta ve Uzak Asya'nın ekonomik imkanlarını Avrupa'ya taşıyacak bütün ulaşım aksları Kazakistan'la bağlantılı geçiyor. Türkiye de bu konuda en kısa ve en hızlı geçiş güzergahları üzerinde. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars hatları üzerinden Avrupa'ya ulaşmanın en kısa ve maliyeti en düşük yolu Türkiye üzerinden geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda ekonomik ilişkilerimizin gelişeceğini hem de farklı alanlarda çeşitlendirebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bunun dışında kültürel alanda da ikili faaliyetlerin sürdüğünü dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Gerek TİKA gerek Yunus Emre Enstitüsü çalışmalarına devam ediyor. İki ülkenin ortak projesi olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün bu alanlarda da daha fazla iş birliğine, birlikte hareket etmeye ihtiyaç var. Bütün bunları gerek muhataplarımıza ifade edeceğiz gerekse TÜRKPA toplantısında dile getireceğiz. Şüphesiz artık eskisi gibi sadece hükümetler arası ilişkilerden ibaret değil. Devletler arası ilişkiler, parlamento boyutu çok önemli. Ama işin bir de ticari ve ekonomi boyutu var. Siz de bu anlamda bu ilişkilerimize büyük katkı sağlayan insanlarsınız. Bu sebeple sizlerle daima beraberiz. Karşılaşmış olduğunuz sorunların çözümü noktasında da her zaman gerek hükümetimiz gerekse bizlerin yapacağı bir şey olduğu takdirde devreye girmeye hazırız."

Şentop, toplantı sonunda iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Şentop, Kazakistan, Yatırım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da Türk iş dünyası temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika


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