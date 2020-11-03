Son dakika haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçe genelinde yer alan marketleri tek tek dolaşarak korona virüs salgınıyla ilgili tedbirleri yerinde incelediklerini söyledi.

Bu denetimlerde, market işletmecileri, çalışanlar ve alışverişe giden vatandaşları uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendiren ekiplerin gerekli ikazlara uymayanlara cezai yaptırım uyguladıklarını ifade eden Cebeci, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ve herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

Cebeci, marketlerdeki sosyal mesafe kurallarına da dikkat ile müdahale ettiklerini belirterek, "Marketlere bilgilendirici broşürler asıyoruz. Kurallara uyulması gerektiği hususunda ciddi uyarı ve ikazlarımız oluyor. Yaptığımız denetimler hız kesmeden devam edecek" dedi.

Çorlu Belediyesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan personel karantinaya alındı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs vakalarının arttığı ülkemizde, bazı belediye çalışanlarının Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve 14 gün süreyle karantina altına alındıklarını açıkladı.

Başkan Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Çorlu'da da vakaların artış gösterdiğini ve koronavirüs salgınının üstesinden hep birlikte el ele vererek gelebilmenin mümkün olduğunu belirtti.

Özellikle manav ve pazar yeri gibi alışveriş noktalarında tek kullanımlık eldiven kullanmaya özen göstermek gerektiğini belirten Sarıkurt, vatandaşlardan kalabalık ortamlarda bulunmamasını istedi.

Bazı belediye çalışanlarının koronavirüse yakalandıklarını vurgulayan Başkan Sarıkurt, "Mesai arkadaşlarımdan bazılarının da Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bir kısmı yakın temas, bir kısmı ise Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle şu anda evlerinde karantina altındalar. Farklı müdürlüklerimizde görevli personelimizden 8'i pozitif ve 21'i ise temaslı olmak üzere 29 çalışanımız şu anda karantina altında. Çalışanlarımıza ve hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.