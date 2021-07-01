Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde, kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölümü, 45 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılandığı davada, bilirkişi raporu tamamlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adem Karabey, Faruk Yazar, Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu ile avukatları katıldı.

Bir kısım müştekilerin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, 5 kişilik uzman bilirkişi heyetince hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını söyledi.

Bir hukukçu, bir endüstri mühendisi, bir inşaat mühendisi ve 2 iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın oluşunda kasıt unsuru bulunmadığı ancak öngörülebilir ve alınacak tedbirlerle önlenebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek'in asli kusurlu oldukları, cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

Cami müezzini Selçuk Dönmez ve cami temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim'in kusurlu olmadığı değerlendirilen raporda, başkaca kişilere atıf yapılacak kusur bulunmadığı belirtildi.

Sanıklar rapordaki aleyhte olan hususları kabul etmediklerini söyledi. Taraf avukatları da rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına rapora karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatıldı.

Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İBB'nin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar, "sanık" olarak yer aldı.

İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Soruşturma kapsamında eski Bakırköy Müftüsü Mustafa Açıkalın, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim, Bakırköy Belediye Başkanlığındaki görevliler ve tenteyi kuran şirket yetkilileri hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.