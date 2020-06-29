Son dakika haberleri: Tomarza'daki tarihi okulun restore edilmesi talebi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tomarza'daki tarihi okulun restore edilmesi talebi

Son dakika haberine göre Tomarzalılar ilçede bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen tarihi okulun restorasyonunun tamamlanmasını istiyor.

Tomarzalılar ilçede bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen tarihi okulun restorasyonunun tamamlanmasını istiyor.

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Toklar Mahallesi muhtarı Cemil Ünlü, AA muhabirine, mahallelerinde bulunan tarihi okulun Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapıldığını belirtti.

Toklar İlkokulu olarak bilinen binanın 1980 yılında kadar kullanıldığını anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda bu tarihi okul yatılıydı. İçerisinde marangoz ve demir atölyesi de bulunmaktaydı. Bu okulu bitirip mezun olanlar o dönem hemen memur oluyordu. Okulun restorasyonu için ilgili kuruluşlara resmi başvuru yapmıştım. Önceki Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve eski Kayseri İl Kültür Turizm Müdürümü İsmet Taymuş'un katkıları ile belirli bir aşamaya gelindi. Devletimiz projesini çizdirdi. Tarihe ışık tutan bu okulumuzun restorasyonunun bir an önce tamamlanmasını istiyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:11 Kaynak: AA

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