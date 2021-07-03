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Son dakika haberleri! 'Tosuncuk' havalimanındaki gözaltı işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! 'Tosuncuk' havalimanındaki gözaltı işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilecek

03.07.2021 15:12
Son dakika haberleri! 'Tosuncuk' havalimanındaki gözaltı işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilecek, System.String[]

Son dakika haberi... Brezilya'da teslim olan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere yola çıkan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı Adliyesi'ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Brezilya'da teslim olan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere yola çıkan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı Adliyesi'ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Binlerce kişiyi dolandırarak, 2018 yılının Mart ayında yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Türkiye'ye iade edilmek üzere sabah 09.50 sıralarında yola çıkan ve akşam 22.30 sıralarında Türkiye'ye ulaşması beklenen Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde gözaltına alınacak. Buradaki işlemleri tamamlanan Aydın, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Ne Olmuştu?

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın kurduğu 'Çiftlik Bank' isimli sistem ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafından Mehmet Aydın, İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi.

Binlerce kişinin bu sistemle dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26 Mart 2018 tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede, 3762 kişi müşteki, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi ise sanık olarak yer aldı. Sanıkların bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı anlatıldı. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 11'i tutuklu 48 sanığın yargılaması yapılırken, tutuklanan sanıklar yaklaşık 15 ay sonra tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanığın ise yargılanmasına ise 14 Eylül'de devam edilecek. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 'Tosuncuk' havalimanındaki gözaltı işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilecek - Son Dakika


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