Son dakika haberleri! Trabzon'da özel harekatçılar, şehit meslektaşlarının kızını doğum gününde yalnız bırakmadı

Son dakika haber: Trabzon Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Diyarbakır'da terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın kızının doğum gününü kutladı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Diyarbakır'da terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın kızının doğum gününü kutladı. Şubede görevli bir grup özel harekatçı, şehit Aktaş'ın kızı Betül Aktaş'ın 9. yaş gününü kutlamak için Araklı ilçesindeki Şehit Meriç Alemdar Atış Poligonunda organizasyon düzenledi. Betül Aktaş, doğum günü pastasını babasının meslektaşları ile birlikte kesti. Açık havada pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen kutlamaya, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi ve Polis Eşleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Kezban Alper, Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın İnceismail, şehidin eşi Fatma Aktaş, emniyet müdürlerinin eşleri ve Betül Aktaş'ın eğitim aldığı okulun idarecileri ile öğretmenleri de katıldı. Terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar için Diyarbakır'da geçici görevlendirilen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş (40), Bağlar ilçesinde 31 Mart 2016'da polis servis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 7 silah arkadaşıyla şehit olmuştu.

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