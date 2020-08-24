Son dakika haberleri: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U.'nun (20) tutuklanmasına karar verildi.

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U.'nun (20) tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy- İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Muhammed Enes U, "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Muhammed Enes U'nun atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

Çakar lambalı araç

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu. Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Son dakika haberleri: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Caddesi, Muhammed Enes, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı         
16:46
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz         
16:34
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü         
14:12
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek         
13:47
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada         
10:15
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı         
09:55
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum         
09:18
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı         
09:02
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 00:30:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei