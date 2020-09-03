Son dakika haberleri... Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol, Nazlı Bayazıt'ı renklerine kattı

Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, ABD Kolej Ligi ekiplerinden Casper College forması giyen Nazlı Bayazıt ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor'da başlayan 21 yaşındaki kısa forvet Nazlı Bayazıt, 2 yıllık ABD Kolej Ligi tecrübesinin ardından Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı ile sözleşme imzalayarak yurda döndü.

Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, önemli bir oyuncuyu takımlarına kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bayazıt'ın uzun zamandır transfer gündemlerinde olan bir oyuncu olduğunu belirten Honaz, "Nazlı ile birlikte ligin önemli takımlarından biri haline geldiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta çalışmalarımıza başlayacağız. Umarım sezon sonunda ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Hem camiamıza hem Nazlı'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Nazlı Bayazıt da çok takımdan teklif aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Turgutlu Belediyesi bir projeyle birlikte teklif sundu. Aynı zamanda çok ilgilendiler. Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Turgutlu Belediyesini hedeflediği noktaya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, hocamıza teşekkür ediyorum."