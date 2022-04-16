Son dakika haber: Türk Kızılay, Suriye'deki iç savaşta 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı - Son Dakika

İç savaşın devam ettiği Suriye'deki sivillerin gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi çeşitli alanlarda yardımına koşan Türk Kızılay, Suriye'ye en az 63 bin 433 tır insani yardım malzemesi sevk ederek 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla özel yardım programı düzenleyen Türk Kızılay, Suriye'de 2 Ağustos 2012-31 Mart 2022 tarihlerinde yürüttükleri yardım faaliyetlerinin raporunu AA muhabiriyle paylaştı.

Rapora göre, yardım çalışmaları halihazırda İdlib bölgesi, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında yürütülüyor. İhtiyaç sahiplerine 33,8 milyon litre su ve en az 143,5 milyon lavaş ekmek yardımı yapıldı.

Suriye'ye söz konusu dönemde 14 sınır yardım noktasından 63 bin 433 tır insani yardım malzemesi sevk edilirken geçişi sağlanan insani yardım malzemeleriyle 6 milyon 726 bin 760 ihtiyaç sahibinin yüzü güldü.

İdlib ve Azez bölgelerinde toplam 2 bin 461 briket, yapımı tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Proje kapsamında yeni briket evlerin yapımına başlandı.

Suriye'de pek çok alanda yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayın 8 kamp/yetimhanede bulunan 27 bin 92 ihtiyaç sahibine barınma imkanı sağlandı. 9 hastane 31 sağlık merkezinde görevli 2 bin 770 personelin maaş ödemeleri de Türk Kızılay aracılığıyla gerçekleşiyor.

Suriye'de 11. yılını geride bırakan iç savaşta yardıma muhtaç kişilere 871 milyon 575 bin 377 gıda malzemesi dağıtan Türk Kızılay, 28 milyon 674 bin 670 hijyen malzemesi, 129 bin 656 barınma malzemesi ve 168 milyon 791 bin 73 sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde 9 "Sevgi Mağazası" kuran Türk Kızılay, bu mağazalar sayesinde 6 milyon 262 bin 895 giyim malzemesiyle 1,65 milyondan fazla yardıma muhtacı sevindirdi.

İdlib'deki yetimlere iftar ve bayramlık

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve beraberindeki heyet İdlib'deki yardım faaliyetlerinin ardından Türk Kızılay Suriye Koordinasyon Merkezinde ramazan dolayısıyla yetimlere bayramlık elbise ve iftar ulaştırdı.

AA muhabirine açıklama yapan Altan, Dünya Yetimler Günü nedeniyle yetimlerle iftar yaptıklarını söyledi.

Altan, "Onların (yetimlerin) gönüllerini sevindireceğiz. Kalplerine dokunacağız. İnşallah güzel bir ortam olacak. Suriye'de 77 bin kişiye iftar veriyoruz. 30 bin aileye gıda malzemesi dağıtıyoruz. 3 bin yetimin kaldığı 12 yetimhanemiz var. Ramazanda iftar, diğer zamanlarda beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine sağlıkta bizim kapsadığımız alanlarda 2 gezici kliniğimiz var. Bölgedeki insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar." dedi.

Ulaştırdıkları yardımların, bağışçıların desteğiyle yapıldığına dikkati çeken Altan, "Cömert bağışçılarımızdan Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Bağışlarını yapıyorlar. Her bağış bizim için bir talimattır. Talimatlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağışların devamını kendilerinden istirham ediyoruz. Okullar, sağlık ocakları çalışsın. İnsanlar yaşayabilsin. Aynı zamanda insanların meslek kazanmaları ve kendi hayatlarını kendilerinin kazanmaları için birtakım gayretlerimiz var. Suriye insanı el uzatılmayı sevmiyor. Çalışmayı seviyor. İş imkanları sağlayalım, çalışsınlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılasınlar." diye konuştu.

Esed rejimi saldırılarında babasını kaybeden Betül Sevade, İdlib'in güneyindeki Hiş köyünden göç ederek sınır hattındaki Faruk Kampı'na yerleştiklerini söyledi.

Türk Kızılayın kendilerini iftara davet ettiğini belirten Sevade, bayramlık elbise hediyeleri için de kuruma teşekkür etti.

Yetimlerden 11 yaşındaki Rimas Bustani de "İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinden göç ettik. Babamı rejim saldırılarında kaybettim. Türk Kızılay buradaki çocuklara iftar yemeği ve bayramlık elbise verdi. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.