Son dakika haberleri! Türk Telekom ilk yarıyı rekorlarla kapattı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türk Telekom ilk yarıyı rekorlarla kapattı

Son dakika haberi... Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Bu yılın ilk yarısında net karımız 1,6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL'ye çıktı.

Son dakika haberleri! Türk Telekom ilk yarıyı rekorlarla kapattı, System.String[]

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Bu yılın ilk yarısında net karımız 1,6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL'ye çıktı." dedi.

Türk Telekom, 2020 yılı finansal sonuçlarını İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyurdu.

Önal, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapı, çevik yönetim, etkin karar alma mekanizmaları, 34 bin çalışan ve yetkin saha ekibi sayesinde başarıyla atlattıklarını belirterek, sabit geniş banttan mobile, TV'den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyü ile tüm Türkiye'nin talebini karşılayarak "hayatı eve sığdırdıklarını" söyledi.

Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar TL'ye ulaştığını ve ilk yarı yılda FAVÖK marjının ise 46,8 olduğunu aktaran Önal, "2020'nin ilk altı ayında 13,3 milyar TL gelir elde ederek, ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştık .Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom'a, 1,6 milyar TL net kar olarak yansıdı.

Bu yılın ilk yarısında net karımız halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşirken, yatırım harcamaları da 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL'ye çıktı." dedi.

"Abone sayımız 48,7 milyona ulaştı"

Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak toplam 48,7 milyon aboneye ulaştıklarını bildiren Önal, şunları söyledi:

"Sabit geniş bant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi. Sabit geniş bant Müşteri Başına Ortalama Gelir (ARPU) ikinci çeyrekte, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyle yüzde 14,4 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi."

"Yerel para ile ticarette ilk adımı attık"

Önal, "Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü karlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Stratejilerini uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerini koruduklarını aktaran Önal, üç yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıtarak, hissedarlara değer katma taahhüdünü bir kez daha ortaya koyduklarını vurguladı.

"2019'da kazandığımızdan daha fazla sabit geniş bant abonesi kazandık"

Özellikle evde kalma sürelerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında sabit geniş bant ve hızlı internet erişimine talebin çok güçlü olduğunu belirten Önal, şunları kaydetti:

"Sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020'nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Penetrasyonu artırırken, hızlı erişim, evden çalışma, online eğitim ve evde eğlenceli vakit geçirme gibi ihtiyaçlara da cevap verdik. Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit geniş bant abonesi kazandık."

"Kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık"

Ümit Önal, Türkiye'nin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağıyla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandıklarını dile getirdi.

"Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps'den 12 Mbps'e çıkardık. 'Sadece merkeze değil herkese' hizmet anlayışıyla Türkiye'nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz." diyen Önal, bu durumun, yatırım stratejilerini ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türk Telekom, Ümit Önal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 08:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türk Telekom ilk yarıyı rekorlarla kapattı - Son Dakika
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