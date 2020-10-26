Son dakika haberi! Türkmen aile çocuklarının tedavisi için Türkiye'yi tercih etti - Son Dakika

Türkmenistanlı aile "ayrık omurga" hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan kızlarının tedavisi için Türkiye'yi tercih etti.

Türmen Baydövlet Bayramov (26) ile Suray Mafhafova'nın (27) 2011 yılında kızları "spina bifida (ayrık omurga)" hastası olarak dünyaya geldi.

Ülkelerinde birçok hastaneye başvuran ancak bir sonuç elde edemeyen genç çift, 5 yıl önce kızlarını daha iyi tedavi ettirmek için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

İstanbul'a yakın ve ev kiralarının daha uygun olduğunu düşünen çift Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde ev kiraladı.

Aynı beldede bir çay bahçesinde garson olarak işe giren Bayramov, elde ettiği gelir ile bir yandan çocuğunun sağlık masraflarını diğer yandan da ailesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Çocuklarını tedavi ettirmek için mücadele eden çift, ülkelerinde yarım bıraktıkları üniversite eğitimlerini de sürdürmeye karar verdi.

Girdikleri sınav ile Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliğini kazanan çift bir yandan sağlık diğer yandan eğitim mücadeleleri ile örnek oluyor.

Geçen yıl eğitimini başarıyla tamamlayan Mafhafova, şimdi kızına ve ailesine katkı sağlayabilmek için iş arıyor.

"Bana koşarak 'anne' diyebilse dünyalar benim olacak"

Anne Mafhafova, AA muhabirine, kızının doğuştan yatağa bağımlı olarak dünyaya geldiğini ve tedavisi için yardım beklediklerini söyledi.

Ülkelerinde kızlarını tedavi ettirmekte zorlandıklarını ve bu nedenle Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Mafhafova, "Böyle bir hastalığı gören, geçirmiş olan ya da teşhisi konulup ameliyat yapan doktor arıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Hoca'ya seslenmek istiyorum, bize lütfen yardımcı olun." dedi.

Çok zor durumda olduklarını dile getiren Mafhafova, kızının gün geçtikçe durumunun kötüye gittiğini ve acilen ameliyat olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğduğunda Türkmenistan'da hastanede çocuğun iki ay yaşayacağını söylediler ve eve yolladılar. Beslenemeyeceğini, arkasındaki şişlikten dolayı hiç birşey yiyemeyip nefes alamayacağını söylediler. İki ay sonrasında tekrar hastaneye götürdüğümüzde beslenemiyordu, burnundan beslenmeyi önerdiler. 6-7 ay beslemeye çalıştık. Katı gıdaya geçtiğimizde birkaç kez yedirmeye çalıştım ve yemeğe başladı. Her şey normal sanıyordum ben engeli yoktur, yürüyeme başlar, konuşmaya başlar diye. 7-8 ay ayakta durabiliyordu ama hiçbir şekilde bir yere uzanıp yatamıyordu. Tekrar hastaneye gittik, şişliği aldırmak için. Bu sefer de narkoz anesteziyi kaldıramacağını ve ameliyat yapamacaklarını söylediler. MR çektiler. Yurt dışına gitmemizi önerdiler, biz de Türkiye'ye gelmeye karar verdik."

Kızının normal çiğneyerek bir şey yiyemediğini ve bu nedenle gıdaları kendi ağzı ile yumuşatarak beslediğini bildiren Mafhafova, "Çiğnemeye alıştırmaya çalıştık ama direk yutuyor. Kendisi yemek faaliyetlerini yapamıyor. Oturamıyor, yürüyemiyor, ayakta duramıyor. Kızımın tedavi olup yürümesini, konuşmasını istiyorum. Bana koşarak 'Anne' diyebilse dünyalar benim olacak." diye konuştu.