1915 Çanakkale Köprüsünden görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, açıklamaları

Karaismailoğlu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya kulesi ziyareti ile ilgili görüntü ve detaylar

ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu:

"400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamını tamamlamış olacağız"

"(1915 Çanakkale Köprüsü) Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden kedi yolları hizmete girecek. Peşinden ana halatların imalatları tamamlanacak. Onun peşinden de tabliyelerimizi yerleştirip inşallah 18 Mart 2022'de burayı faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor"