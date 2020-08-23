Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Ilıca ve Side mahallelerinde belirlenen 4 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 58 bin 760 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.