Son dakika haberleri! Van'da hastane çalışanlarından başhekime teşekkür belgesi - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi çalışanları, başarılı çalışmalarından dolayı Başhekim Ümit Haluk İliklerden ile Tıbbi Onkoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Abdullah Sakin'e teşekkür belgesi taktim etti.

Hastanede düzenlenen programda konuşan İliklerden, sağlık personellerinin her zaman olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de görevlerini fedakarca sürdürdüğünü söyledi.

Hastane personelinin çalışmalarıyla her zaman gurur duyduklarını belirten İliklerden, şunları kaydetti:

"Bölgede tüm sağlık personelimizle yaklaşık 3 milyon insana hizmet veren bir hastaneyiz. Sağlık bir ekip işidir. Her kademedeki personel bizim için değerlidir. Tüm çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Sağlık hizmet çıtasında üst seviyelere çıkmayı hedefliyoruz. Hasta memnuniyeti esas alınarak çalışmalarımızı en iyi seviyelere taşımak görevimiz olmaya devam edecektir. Kararlılıkla sürdürülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de ön cephede yer alan fedakar sağlık çalışanlarımız can kurtarmaya devam ediyor."

Sakin ise Onkoloji Kür Merkezi çalışanlarına ve hastane yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programa, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen, Başhemşire Leyla Meral, Onkoloji Kür Merkezi Sorumlu Hemşiresi Pınar Özbek ve sağlık çalışanları katıldı.