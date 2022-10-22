17 yaşındaki Yiğit'in cansız bedeni evinde bulunmuştu! İşte Almanca öğretmeninin ilk ifadesi...

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte dün saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı.

ÜSTÜ ÇIPLAKTI

Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı. Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de Almanca öğretmeni H.G. ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Ücretli öğretmen kadrosunda yer alan H.G.'nin ek ders ücreti aldığı ve olayın ardından öğretmenlikle ilişiğinin kesildiği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi. Dün Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yiğit Kalpak'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.