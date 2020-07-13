Son dakika haberleri... Yıllara meydan okuyan Malabadi Köprüsü serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yıllara meydan okuyan Malabadi Köprüsü serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Yıllara meydan okuyan Malabadi Köprüsü serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 9 asır önce yapılan Malabadi Köprüsü, serinlemek isteyen vatandaşların mekanı haline geldi Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar Malabadi Köprüsüne akın...

Yıllara meydan okuyan Malabadi Köprüsü serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu

"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 9 asır önce yapılan Malabadi Köprüsü, serinlemek isteyen vatandaşların mekanı haline geldi

Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar Malabadi Köprüsüne akın etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların ilgi odağı haline gelen bölge, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yaklaşık 9 asır önce, Artuklu Beyliği tarafından yapılan Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 7 metre en ve 150 metre uzunluğuna sahip Malabadi Köprüsü'nün yüksekliği, 19 metreyi buluyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Malabadi Köprüsü, kemerinin genişliği bakımından dünyanın eşsiz eserleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisindeki yıpranmaları nedeni ile Silvan Belediyesi tarafından 1989 yılında restoresi yapılan Malabadi Köprüsü'nde, bölgeden geçen kervanların konaklayabileceği bölümler de bulunuyor. Odalar yüksek tavanlı ve tuğla örtülü olurken, 5 gözlü köprü üç bölümden oluşup iki eğimle yola bağlanıyor.

Tarihi köprü, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların da uğrak mekanı haline geldi. Bölgeye gelen vatandaşlar burada piknik yapıp Malabadi Çayının serin sularında yüzmenin tadını çıkarıyor. Piknikçilerden bazıları da yaklaşık 20 metrelik yükseklikten atlayarak tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Malabadi Köprüsüne ailesi ile birlikte gelen Yasin yetişir, "Küçük çocukların suya atlayış yapıyor, onları ilgiyle izledim. Aslında Bosna Hersek'teki Osmanlı yadigarı tarihi Mostar Köprüsünde her yıl düzenlenen geleneksel atlayışlar tarihi Malabadi Köprüsünde de düzenlenebilir ve bu bir gelenek haline gelir. Dünyanın değişik ülkelerinde turistler buraya akın eder. Burası da dolayısıyla turizme kazandırılmış olup, ülke ekonomisine katkı sunacaktır" dedi.

Malabadi Köprüsü, Koronavirüs, Diyarbakır, Silvan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Yıllara meydan okuyan Malabadi Köprüsü serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:41 Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 21:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Yıllara meydan okuyan Malabadi Köprüsü serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]