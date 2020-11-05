Son dakika haberleri | Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti

05.11.2020 15:47
Son dakika haberleri | Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Derecik ilçesinde yol çalışması yaparken terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan işçilerden Zeki Ölmez ve Selim Gündüz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Derecik ilçesinde yol çalışması yaparken terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan işçilerden Zeki Ölmez ve Selim Gündüz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaymakam Doğramacı, Ölmez'in Mezarlık Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Aile bireylerinin acısını paylaşan Doğramacı, başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra ilçeye bağlı Kamışlı köyü Kilimli mezrasına giden Doğramacı, burada da Gündüz'ün yakınlarına taziyede bulundu.

Derecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, şehit işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika


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