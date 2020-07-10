Son dakika! HDP'li Paylan: "İşverenler ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor" - Son Dakika

Son dakika! HDP'li Paylan: "İşverenler ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor"

Gelen son dakika haberlerine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işverenlerin ekonomik iklime güvenmediğini ve yeni işçi almak istemediğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işverenlerin ekonomik iklime güvenmediğini ve yeni işçi almak istemediğini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in işsizlik rakamlarını açıkladığını, işsiz sayısının düştüğü yönünde bilgi paylaştığını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte işsiz sayısına 5 milyon kişinin daha eklendiğini öne süren Paylan, "Ne hikmetse işsizlik rakamları TÜİK'e göre düşmüş. Sokağa çıktığınızda 10 vatandaştan 9'u enflasyon rakamlarının yüzde 30 seviyesinde olduğunu savunuyor ve TÜİK'in verilerine inanmadığını belirtiyor. Her evde işsiz bir vatandaş varken koronavirüs kriziyle milyonlarca vatandaş işini kaybetmişken TÜİK, 'Türkiye'de işsizlik düşmüş' diyor. Buna hiçbir vatandaşımız inanmıyor." dedi.

Paylan, iş aramaktan umudunu kaybeden vatandaşların TÜİK'e göre iş gücünden sayılmadığını ifade etti.

Yakında çok daha fazla vatandaşın iş arama umudundan vazgeçeceğini ileri süren Paylan, şunları kaydetti:

"Vatandaş iş aramak için gittiği iş yerinde 'Ben mevcut çalışanı çıkarmayı düşünüyorum, seni nasıl işe alıyım' cevabını alıyor. Aylarca, yıllarca iş arayan vatandaşımız iş aramaktan vazgeçiyor. TÜİK'e önerim, birkaç ay daha dayanması yönündedir. İş aramaktan umudunu kaybedenler işsiz sayılmıyorsa yakında işsizlik rakamı sıfıra kadar düşebilir. Çünkü vatandaş iş bulamıyor. Türkiye'deki istikrarsız iklim iş arama umudunu da kaybettiriyor. İşverenler Türkiye'deki ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor. Biz işi aşı olmayan, koronavirüs döneminde işini kaybeden vatandaşa asgari bir gelir desteği verilmesini önerdik ama hükümet bunu işsizlere vermeyi reddetti. İşsizlik Sigortası Fonunda hala 120 milyar TL kaynak var. DİSK-AR'ın araştırmasına göre 3 milyon olan işsize doğrudan gelir desteği verilmesini öneriyoruz. Türkiye ekonomisi hasta durumda. Hastalığın üstünü örtmeye kalkarsanız, hastalık bünyeyi sarar ve ekonomi daha derin bir hastalığa sürüklenebilir. Bu nedenle çağrım rakamlarla oynanmaması yönündedir."

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! HDP'li Paylan: 'İşverenler ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor' - Son Dakika

Son Dakika

16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:41 Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
17:25
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! HDP'li Paylan: "İşverenler ekonomik iklime güvenmiyor ve yeni işçi almak istemiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]