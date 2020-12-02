Son dakika! HDP'li Pekgözegü'den "Gerekirse özel hastaneler kamusallaştırılsın" önerisi - Son Dakika

Son dakika! HDP'li Pekgözegü'den "Gerekirse özel hastaneler kamusallaştırılsın" önerisi

02.12.2020 11:43
Son dakika! HDP'li Pekgözegü'den

Edinilen son dakika haberine göre HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, bütün özel hastanelerin, halkın ve pandemi hastalarının hizmetine parasız sunulması, gerekirse kamusallaştırılması gerekiyor.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, bütün özel hastanelerin, halkın ve pandemi hastalarının hizmetine parasız sunulması, gerekirse kamusallaştırılması gerekiyor." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemi sürecinin artık yönetilemez olduğunu iddia ederek, "İşçiler, emekçiler, halkımız virüse teslim edilmiş durumda. Pandemiye dair yeni çıkan tablolar yine gerçekleri yansıtmıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınında vaka sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Pekgözegü, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirlerin salgını önlemeye hizmet edecek boyutta olmadığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini anlatan Pekgözegü, "Kendileri bin odalı sarayda oturanlar, Sakine bebeğe bir oda, bir entübe, bir makine bulamadılar. O yüzden bugün Sakine bebek aramızda değil." dedi.

Özel hastanelerin, kamu hastanesi gibi işletilmesi gerektiğini vurgulayan Pekgözegü, "Bütün özel hastanelerin, halkın ve pandemi hastalarının hizmetine parasız sunulması, gerekirse kamusallaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aşı konusunun gündeme getirilerek toplumda bir umut ve rehavet yaratılmaya çalışıldığını iddia eden Pekgözegü, "Yoksullara, halka üçüncü etabı gerçekleşmemiş olan Çin aşısı yapılacak. Fakat zenginlere, parası olanlara, aşı alabileceklere sağlık otoriteleri tarafından bütün süreçleri tamamlanmış olan Alman aşısı getirilecek. Sağlık Bakanlığı'nın bütçe toplantısında bize verdiği bilgi bu. 1 milyon Alman aşısı gelecek, 10 milyon da Çin aşısı gelecek." diye konuştu.

"Acı reçeteyi, sermaye sınıfı içsin"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın toplanacağına işaret eden Pekgözegü, antidemokratik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu ve bu komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi. Pekgözegü, "Bu yapısal sorun çözülmezse, asgari ücret, 'kölelik ücreti' olmaya devam edecek." dedi.

Yapılan açıklamalardan asgari ücrete yapılacak zammın ayak seslerini duyduklarını ve bunu kabul etmediklerini kaydeden Pekgözegü, "Acı reçeteyi, sermaye sınıfı içsin. Bu reçete de değildir, bu bir zehirdir. Bu zehri işçiler, emekçiler içmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini savunan Pekgözegü, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Milletvekili, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! HDP'li Pekgözegü'den 'Gerekirse özel hastaneler kamusallaştırılsın' önerisi - Son Dakika


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