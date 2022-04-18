Son dakika: HDP'nin kapatma davası süreci - Son Dakika

Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, HDP'nin kapatma davası sürecine "O yargıda. Yargı da en doğru kararı verecektir" diye konuştu. Filyos Vadi Projesi ile ilgili konuşan Toptan, "İşin yürüyüşünde hiçbir eksiklik, aksaklık yok. Tam tersine heyecan verici işler yapılıyor" dedi.

Bir dizi açılış ve ziyaret için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi ve 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan, açılış sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. HDP'nin kapatma davası sürecine ilişkin "O yargıda. Yargı da en doğru kararı verecektir" diye konuştu. Filyos Limanı ve Filyos Vadi Projesi'ne ilişkin konuşan Köksal Toptan, "İşin yürüyüşünde hiçbir eksiklik yok, aksaklık yok. Orada heyecan verici tam tersine işler yapılıyor. Yüzlerce, binlerce insan orada çalışıyor. Önemli tarafı bunun çok büyük bir bölümü beyaz yakalı insanlardan müteşekkil. Yani o büyük eserle birlikte vadiye kültür de gelecek, eğitim de gelecek. Oranın kalitesi yükselecek. Bir taraftan büyük bir sanayi bölgesi. Öbür taraftan Bartın, Çaycuma taraflarının maksimum düzeyde yapılabilecek tarım çalışmaları ama hepsinden önemlisi çevre kirliliği yapmayacak büyük sanayi yatırımlarının ortaya çıkması Zonguldak için Türkiye ekonomisi için çok büyük önem taşıyor. İşler süratli ilerliyor. ve eşgüdüm içerisinde yürütülüyor. Bir taraftan Zonguldak Filyos arasındaki yol tamamen ihale edildi. O yapılıyor. Havaalanının eksiklikleri yapılıyor. Yollar yapılıyor. Filyos, limanıyla, diğer yatırımlarıyla bittiği zaman her iş bitmiş olacak. Türkiye'nin en önemli yatırım bölgesi haline gelecektir. Ben çok heyecanlandım. Tüm vatandaşlarımızın da aynı heyecanı yaşamasını ve yaşatmasını diliyorum. Bence biraz daha geçtikten sonra gençlerin, çocuklarımızın o alanı gezmelerine fayda görüyorum. Çünkü bu güzellikler bizim ortak değerlerimizdir. Çocuklarımızın bunlara sahip olma şuurunu edinmeleri lazım. O fabrikalar artık yapanların değil milletin malı haline gelmiştir. Sahiplenmemiz lazım" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ARTIK ÖNÜ AÇIK"

Filyos Vadisi ile Bartın ve Karabük'ün de ilgilenmesinin ayrı bir kuvvet meydana getirdiğini ifade eden Köksal Toptan, "Bartın ve Karabük'ün de ilgilenmesi bana göre ayrı bir kuvvet meydana getiriyor. Karabük'teki arkadaşlarımızın oradaki yatırımcıların gelmeleri önemli bir işaret diye düşünüyorum. Bu değer ne Zonguldak'ın ne Filyos'un ne Karabük, Bartın'ın ne de bu bölgenin ve diğer şehirlerin eseri. Türkiye'nin eseri. Tıpkı Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi. Çok büyük yatırımları yapan Türkiye artık önü açık bir Türkiye'dir. Benim gördüğüm kadarıyla her şey eş güdüm içerisinde yürütülüyor. Ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın 'Zonguldak Türkiye'nin, bölgenin yıldızı olacak' sözü hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız tarafından yıllar önce Alaplı'da söylenmiştir. Türkiye ve Zonguldak o yönde yürüyor. Önümüz açık" diye ifade etti.

(Onur Altındağ - Emrecan Bayram - Sertaç Özdemir/ İHA)