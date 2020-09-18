Son dakika! HDP önündeki eylemde 382'nci gün - Son Dakika

Son dakika! HDP önündeki eylemde 382'nci gün

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 382'nci günde de sürüyor.

Son dakika! HDP önündeki eylemde 382'nci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 382'nci günde de sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Artık Kürt vatandaşlarına vekillik yapsınlar. Biz eylemimizde kararlıyız. Bir yere gitmiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.'SİZ 40 YILDIR KÜRTLERİ KANDIRIYORSUNUZ'5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuklarını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu HDP olsun PKK olsun çocuklarımızın bir yere gelmesini istemiyorlar. Ne polis ne asker ne öğretmen olmasını istemiyorlar. Yeri geldiği zaman 'Biz Kürtler için mücadele veriyoruz' diyorlar. Siz Kürtler için mücadele vermiyorsunuz. Siz 40 yıldır Kürtleri kandırıyorsunuz. 14-15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? Kaçırdığınız çocuklar, Kürt ailelerinin çocukları değil mi? Kaçırdığınız askerin, polisin ailesi Kürt değil mi? Hani Kürtler için mücadele veriyordunuz. Sizde hiç mi vicdan yok. Biz eylemimizde kararlıyız. HDP yöneticileri olsun, milletvekilleri olsun bu çocukları dağa nasıl göndermişlerse öyle getirsinler. Biz eylemimizde kararlıyız. Allah razı olsun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük bir çalışması, büyük bir mücadelesi var. Bazı PKK yandaşları 'Devlet çocukları öldürüyor' diyor. Devlet çocukları öldürseydi, bu 16 ailenin çocukları nasıl geldi? Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü artık görsünler. Eminiz ki bu çadırdaki bütün ailelerin çocuklarını devletimiz kurtaracaktır. HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Artık Kürt vatandaşlarına vekillik yapsınlar. O yüzden biz burada eylemimizde kararlıyız. Bir yere gitmiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından destek var. Geçenlerde Şırnak'ta da anneler sağ olsun HDP önünde yürüyüş yapmıştı. Sonuna kadar o annelerin yanındayız. Almanya'da Maide var. Biz sonuna kadar onlarla beraberiz. Biz bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."


Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! HDP önündeki eylemde 382'nci gün - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor
Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı         
22:25
Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti         
21:28
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı         
10:56
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 22:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! HDP önündeki eylemde 382'nci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei