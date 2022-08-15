Ekrem İmamoğlu İstanbullulara saat verdi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu İstanbullulara saat verdi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

15.08.2022 11:55

AKOM'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yağışın saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor, lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısında bulundu. İstanbul'un yağmurdan etkilenmediğini belirten İmamoğlu, "Hatta hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, tüm İstanbul'u etkisi altına aldı. Birçok ilçede caddeler göle döndü, trafik yoğunluğu oluştu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı dükkan ve evleri ise su bastı. Özellikle tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf su basması nedeniyle zor anlar yaşadı.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Akom'da kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise durum değerlendirmesi yaptı. İmamoğlu kent sakinlerine seslenerek kimsenin mecbur kalmadıkça evden çıkmamasını istedi. İBB Başkanı, "İstanbul'un genelinde 50 kilo ile 100 kilo ağırlığında bir yağış yaşadık. İstanbul'un güney batısı'ndan Esenyurt hattına giriş yaşan bir yağış aksı söz konusu. Yağışın öğleden sonra saat 15.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasın. Araçla trafiğe çıkmamaya çalışalım." dedi.

"890 PERSONEL İLE SAHADAYIZ"

İmamoğlu ayrıca herhangi bir olumsuz yaralanma ihbarı almadıklarını belirterek açıklamalarına şöyle devam etti: "Ne yazık ki iklim değişikliğinin etkisini yazın ortasında yağmurlarla yaşayabiliyoruz. İstanbul'da 890 personelimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz. 1 saati aşkın süredir buradan takip ettiğim biçimiyle bir bölgeye müdahalemiz 10-15 dakikayı bulmadı. Yollardaki birikintileri giderdik. Şu anda akışkanlık olabildiğince makul seviyede İstanbul genelinde. Boğaz hattında oldukça yüksek yağışlar var. İstanbul'da genel anlamda bugüne kadar hep sıkıntı yarattığını gördüğümüz meydanlarımızda ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Hatta hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı diyebilirim."

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