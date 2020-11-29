İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Gül, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Gül, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
29.11.2020 16:31
İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Gül, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldiı.
İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Gül, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldiı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, dini azınlık temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin de aralarında bulunduğu dini azınlık temsilcileri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
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