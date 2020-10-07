Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de asayiş değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'de "Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Çataklı'yı valilik binası önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı.

Bir süre valilik makamında Canalp ile görüşen İsmail Çataklı, daha sonra toplantıya iştirak etti.

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na Vali Canalp, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Emniyet Müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.