İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti.

Sarımsaklı Mahallesi'nde kurulan standa giden Soylu, burada görevli kadın polis, jandarma ve zabıta personelleriyle bir araya geldi.

Çevredeki vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Soylu, kadınlara kırmızı karanfil verdi.

Daha sonra Bakan Soylu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.