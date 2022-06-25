Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

25.06.2022 12:01

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu "Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir" "3 koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz bir hale getirmişlerdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

"Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir"

"3 koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz bir hale getirmişlerdir"

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Siyaset, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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