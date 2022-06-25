Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu
"Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir"
"3 koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz bir hale getirmişlerdir"
Kaynak: İHA
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