ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak nitelendirmesi ile ilgili açıklamaları sonrasında İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, açıklama yaptı.

Genel Başkan Can, soykırım ifadelerini kınadıklarını ve reddettiklerini belirterek, "Tarih canlı bir hafızadır en iyi kayıtlardır. Tarihin sayfalarında ABD'nin sicili oldukça kabarık ve bozuktur. Dünya üzerinde emperyalist bir anlayış ile yüzlerce yıldır insanların canları ve kanları üstüne kurduğu sözde medeniyetini, zenginliklerinin kaynağını, süper güç olarak neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. ABD milyonlarca insanı öldürmüş, sakat bırakmış, memleketlerinden etmiş, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce insanı soykırıma tabi tutmuştur. Bebek katili ve insanlık suçlusu ABD'dir. ABD'nin kuruluşu zulüm, milletleri, insanları yok etmek üzerine kurulmuştur. ABD'nin 250 yıllık gibi bir geçmişi vardır ki bu bizim birçok ilimizin geçmişi bile ABD'den daha eski ve köklüdür. ABD 1830 yılında çıkarttığı Kızılderilileri Tehcir Yasasıyla 70 milyon Kızılderili'yi katletmiş, vatanından etmiştir. ABD, insan öldürme üzerine çok maharetlidir kanlı bir geçmişi vardır. ABD, alıntı buluntu devletidir. Türkiye'ye yıllarca müttefik aldatmacasıyla yaklaşan ABD ülkemizdeki terörün, darbelerin, en son da 15 Temmuz Darbesinin müsebbibidir, tarafıdır ve hala 15 Temmuz sanığı FETÖ'yü teslim etmemiş ve teröristlere kucak açmış, sınırınızda da teröristlerin hamisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin soykırım bahanesine sarıldığını söyleyen Başkan Yücel Can, şunları kaydetti:

Bugün faşizan bir yaklaşım ile Türk ve İslam düşmanlığını bir politika haline getirmesini ise asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz; ama buna şaşırmıyoruz da. ABD'nin kan ve gözyaşı üzerine kurduğu bu zulmü kesinlikle kabul etmiyoruz. ABD, yapmış olduğu soykırımı Kızılderililer üzerine yaptığı sinema, çizgi filmlerle ve kovboylukla yapmış olduğu soykırımı gizleyemez. ABD aynı zamanda katil bir ülkedir. Bağımsız ve güçlü Türkiye anlayışının her zaman destekçisi ve savunucusu İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak söz konusu gelişmelere karşı asla kayıtsız kalmayacağız. Türkiye'mize, milli ve manevi değerlerimize fütursuzca saldıran, her türlü aşağılık hakareti yapan ABD'ye artık yeter diyoruz. ABD'nin bu açıklaması başta Ermenistan olarak kimleri memnun ettiği de ortadadır. Ancak bu Türkiyemiz'de yaşayan sözüm ona Ermeniler, azınlıklar oyuna gelmemelidir. Özellikle de ABD ve teröristlere de hoşgörülü davranan hainlere, işbirlikçilere karşı da devletimizin ihanetlerini karşılıksız bırakmamalarını, birlik ve beraberliğimize zarar verenlere hadlerinin bildirileceğine yürekten inanıyoruz. ABD'nin kuruluşunda 70 milyon Kızılderili'nin ve sonrasında 35 milyon Afrika kölelerini öldüren ABD için TBMM'nin de soykırım yasası için harekete geçilmesi gerektiğine inanıyoruz." - ANKARA