Sağlık Bakanlığı,5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 5-11 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da İstanbul'da (55,20), Ankara'da (94,87), İzmir'de (32,04) oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Kars 129,51, Bolu 107,05, Eskişehir 99,79, Gümüşhane 98,80 ve Tokat 97,51 olarak sıralandı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı - Son Dakika